Причиной поездки Петра 1 за границу привела к заключению союза... 1) между Россией и Австрией для войны с Турцией 2)между Россией, Австрией , Пруссией для войны с Речью Посполитой 3)между Россией, Речью Посполитой и Данией ...

История

Причиной поездки Петра 1 за границу привела к заключению союза... 1) между Россией и Австрией для войны с Турцией 2)между Россией, Австрией , Пруссией для войны с Речью Посполитой 3)между Россией, Речью Посполитой и Данией для войны со Швецией 4)между Россией , Речью Посполитой и Данией для войны с Англией

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