Сравни уменьшенные вычетаемые.запиши ещё несколько похожих разности 3-2 4-2

Математика
Сравни уменьшенные вычетаемые.запиши ещё несколько похожих разности 3-2 4-2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-2=1 4-2=2 2 больше, чем 1. Вычитаемое 2=2. Уменьшаемое 3 меньше, чем 4. Пример: 5-3=2 6-3=3 3 больше, чем 2. Вычитаемое 3=3. Уменьшаемое 5 меньше, 6.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Разберите первое третье и шестое предложения из упражнения 293 по членам предложения и частям речи. 1. Корабль вернулся из дальнего плавания. 3. С ...
Ответить
Алгебра
(1\b^2-1\a^2)*ab\a+b Упростите выражение
Ответить
Окружающий мир
Правила поведения в школе .
Ответить
Русский язык
Почему пишется насЕкомые, кормИт. ПортИт, тишИны, запАха. Объясните пж.
Ответить
Английский язык
Как читается по английскому слово письмо
Ответить