Сравни уменьшенные вычетаемые.запиши ещё несколько похожих разности 3-2 4-2
Математика
Сравни уменьшенные вычетаемые.запиши ещё несколько похожих разности 3-2 4-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-2=1 4-2=2 2 больше, чем 1. Вычитаемое 2=2. Уменьшаемое 3 меньше, чем 4. Пример: 5-3=2 6-3=3 3 больше, чем 2. Вычитаемое 3=3. Уменьшаемое 5 меньше, 6.
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