Сравни вычисли 417-208=209

Математика
Сравни вычисли 417-208=209
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Ответ(ы):
Гость:
417-208=209      417        209=209      208                            209                
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