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Сравнить20см2 и 1 дм2
Математика
Сравнить20см2 и 1 дм2
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Автор: Гость
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Гость:
1дм2=100см2 Ответ: 20см2<200дм2
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