Сравните плотность свинцовой дроби с плотностью свинца

Физика
Сравните плотность свинцовой дроби с плотностью свинца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность - характеристика вещества, а не изделия из этого вещества. Если, конечно, изделие не имеет внутренних полостей.  Поскольку технология производства дроби исключает появление внутренних полостей во время отвердевания свинца, плотность свинцовой дробинки точно так же равна плотности свинца, как и плотность дробинки золотой равнялась бы плотности золота, серебряной - серебра, иридиевой - иридия, ледяной - льда и проч. и тп.
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