Сравните половозрастные пирамиды Ирана и Великобритании

География
Сравните половозрастные пирамиды Ирана и Великобритании
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Иране население более молодое, преобладают мужчины. В Великобритании население более старшее, преоюладают женщины.
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