Сравните слова Благодарный и благодарственный Что общего и различного в этих сло??ах

Русский язык
Сравните слова Благодарный и благодарственный Что общего и различного в этих сло??ах
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодарный жто активное прилагательное ,а благодарственное пассивное ,например благодарственное письмо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Рзапрещающие знаки дорожного движения начислю 15 балов
Ответить
Русский язык
Трогая камни, ты трогаешь Вечность. Почему слово вечность пишется в данном предло??ении с большой буквы
Ответить
Русский язык
Выбери из предложений те,из которых ты составишь текст.Озаглавь его.В оставшихся ??редложениях подчеркни грамматическую основу.
Ответить
Математика
Помогите вычислить несобственный интеграл ∫ от 2 до +бесконечности x^3 + 2 /x^5
Ответить
Русский язык
Разбор под цифрой 3 слова напоённые
Ответить