Сравните слова Благодарный и благодарственный Что общего и различного в этих сло??ах
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Сравните слова Благодарный и благодарственный Что общего и различного в этих сло??ах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодарный жто активное прилагательное ,а благодарственное пассивное ,например благодарственное письмо
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