Сравните значение выражений: 0,8b-2 и -0,8b-2 при b=-6

Математика
Сравните значение выражений: 0,8b-2 и -0,8b-2 при b=-6
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4,8-2=-6.8 < 4.8-2=2.8
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