Помогите срочно плиз 10 пословиц на казахском про друга
Қазақ тiлi
Помогите срочно плиз 10 пословиц на казахском про друга
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Қимас досың сұраса, Қимасыңды бересіңСыйласу екі кісіге бірдей.Татулық — табылмас бақыт.Достық жоқ жерде табыс жоқ.Туысы жақын жақын емес, Қонысы жақын жаДұшпаныңнан бір сақтан, Жаман достан мың сақтан..Ерегескен ел болмайды, Есептескен дос болмайды.Досың дос болғанға шаттан, Дұшпанмен дос болудан сақтан..Көршің қолайлы болса, қораң кең.
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