Разработай рекомендации для подростка с низкой самооценкой которые помогут сфор??ировать у них зрелую самооценку( не менее 10 рекомендаций)

Обществознание

Разработай рекомендации для подростка с низкой самооценкой которые помогут сфор??ировать у них зрелую самооценку( не менее 10 рекомендаций)

Автор: Гость