Разработай рекомендации для подростка с низкой самооценкой которые помогут сфор??ировать у них зрелую самооценку( не менее 10 рекомендаций)
Обществознание
Разработай рекомендации для подростка с низкой самооценкой которые помогут сфор??ировать у них зрелую самооценку( не менее 10 рекомендаций)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей рождает неверие в себя
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