Сравните значения выражений. 2а-7 и 3а-4 при а=-20 и при а=-8
Алгебра
Сравните значения выражений. 2а-7 и 3а-4 при а=-20 и при а=-8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотри, просто подставь значения "а" и все, 2*(-8)-7=-23 3*(-8)-4=-28 Тут 2а-7>3а-4, потому что число "-23" ближе к нулю, нежели "-28" Аналогично выполняешь и другое: 2*(-20)-7=-47 3*(-20)-4=64 Во втором примере тоже 2а-7>3а-4
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