Сравнительная характеристика живой, растиьельной и бактериальной клеток

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Многообразие клеток Согласно клеточной теории, клетка является элементарной единицей живого и представляет собой самостоятельную функциональную единицу. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что клетки могут отличаться по форме, размерам и функциям. Некоторые организмы, например простейшие, состоят из одной клетки, в то время как огромное дерево или человек состоят из миллиардов клеток, взаимодействующих друг с другом. Самая крупная клетка достигает диаметра 10 см (яйцеклетка страуса) , в то время как малярийный плазмодий, который по сложности внутреннего строения не уступает яйцеклетке, очень мал (5 мкм) и способен паразитировать внутри эритроцитов. Клетки поражают многообразием форм: могут иметь причудливые отростки (нервные клетки) , быть дисковидной формы (эритроциты) и т. д. Но все клетки объединяет способность к обмену веществ и энергии, росту, развитию, размножение, реакции на раздражители. Прокариотические и эукариотические клетки