Сравнительная характеристикв Андрия и Остапа из произведения "Тарас Бульба" Отв??чать ЦИТАТАМИ из произведения! Юношеские мечты. Поведение во время боя. Отношение к товариществу. Близость с родителями. Личное счастье. Буду бла...
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Сравнительная характеристикв Андрия и Остапа из произведения "Тарас Бульба" Отв??чать ЦИТАТАМИ из произведения! Юношеские мечты. Поведение во время боя. Отношение к товариществу. Близость с родителями. Личное счастье. Буду благодарна Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андрий лучше остапа и дочее его уи
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