Сравнительная характеристикв Андрия и Остапа из произведения "Тарас Бульба" Отв??чать ЦИТАТАМИ из произведения! Юношеские мечты. Поведение во время боя. Отношение к товариществу. Близость с родителями. Личное счастье. Буду бла...

Литература

Сравнительная характеристикв Андрия и Остапа из произведения "Тарас Бульба" Отв??чать ЦИТАТАМИ из произведения! Юношеские мечты. Поведение во время боя. Отношение к товариществу. Близость с родителями. Личное счастье. Буду благодарна Заранее спасибо

Автор: Гость