Почему римляне ушли из Дакии в 271году?

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После завоевания римлянами центральной части территории историко-географической области Дакии, до этого населённой индоевропейским народом даками. Представляла в основном сырьевой придаток империи (добыча золота, серебра, железных руд в Карпатах), провинция достигла наивысшего расцвета во второй половине II века, когда были основаны римские города, проложена сеть дорог, а основная масса автохтонного населения подверглась интенсивной античной романизации. Столицей провинции был город Сармизегетуза. В III веке нашей эры начинается упадок империи, ослабление её экономического и военного могущества. Римская Дакия официально прекращает своё существование уже в 271 году, однако некая аморфная романоязычная общность сохраняется в сельской местности Дакии (позднее Трансильвании) на протяжении всего средневекового периода. Именно на её основе, хотя и с сильными греческими, и особенно славянскими, влияниями, происходит становление средневековой валашской государственности, а затем современных румынской и молдавской республик.