Среди ученых нет единой точки зрения о том, какие причины привели к распаду ссср. какие бы вы выделили объективные и субъективные причины распада ссср? НУЖЕН ПОЛНЫЙ И ВНЯТНЫЙ ОТВЕТ

История
Среди ученых нет единой точки зрения о том, какие причины привели к распаду ссср. какие бы вы выделили объективные и субъективные причины распада ссср? НУЖЕН ПОЛНЫЙ И ВНЯТНЫЙ ОТВЕТ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Важная причина: СССР отставал от развития западных государств.Горбачев дал свободу слова народу,тем самым начались:митинги и забастовки людей.Также был переход от плановой экономики к "перестроечной",Горбачев разрушил производственную базу страны,оставил сырьевой сектор.Плюс республики ,находящиеся в составе России разбежались.
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