Среднее арифметическое десяти последовательных результатов измерения равно -2. Н??йдите восьмой по счету результат, если известно, что результаты образуют арифметическую прогрессию с разностью 2.

Алгебра

Среднее арифметическое десяти последовательных результатов измерения равно -2. Н??йдите восьмой по счету результат, если известно, что результаты образуют арифметическую прогрессию с разностью 2.

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