Среднее арифметическое десяти последовательных результатов измерения равно -2. Н??йдите восьмой по счету результат, если известно, что результаты образуют арифметическую прогрессию с разностью 2.

Алгебра
Среднее арифметическое десяти последовательных результатов измерения равно -2. Н??йдите восьмой по счету результат, если известно, что результаты образуют арифметическую прогрессию с разностью 2.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(a₁+9)*10 среднее арифметическое S₁₀/10=-2 a₁+9=-2 a₁=-11 a₈=a₁+2*7=-11+14=3
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