Зимние игры народов РФ, их правила
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Зимние игры народов РФ, их правила
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Игра в снежки, лепка снеговика, катание с гор. А правила для русских в этих играх значения не имеют)
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