Среднее арифметическое трёх чисел равно 4,5 . Первое число на 1,98 больше второго, а в??орое в 1,3 раза больше третьего. Найдите эти числа.
Математика
Среднее арифметическое трёх чисел равно 4,5 . Первое число на 1,98 больше второго, а в??орое в 1,3 раза больше третьего. Найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - третье число, 1,3х - второе число, (1,3х+1,98) - первое число. (х+1,3х+1,3х+1,98)/3=4,5; 3,6х+1,98=13,5; 3,6х=11,52; х=3,2. 1,3*3,2=4,16. 4,16+1,98=6,14.
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