Среднее арифметическое трёх чисел равно 4,5 . Первое число на 1,98 больше второго, а в??орое в 1,3 раза больше третьего. Найдите эти числа.

Математика

Среднее арифметическое трёх чисел равно 4,5 . Первое число на 1,98 больше второго, а в??орое в 1,3 раза больше третьего. Найдите эти числа.

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