СРОЧНО!!! установите соответствие между словом Знаменатель и его значением даю 25 баллов заранее спасибо

Математика
СРОЧНО!!! установите соответствие между словом Знаменатель и его значением даю 25 баллов заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показывает, на сколько частей разделена еденица
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какое из государств находится в двух частях света одна из которых азия
Ответить
Немецкий язык
Напишите небольшой рассказ о своём свободном времени на немецком. самый простой уровень. буду очень благодарна
Ответить
Математика
Решить задачу с пояснением: в мешке 50 кг. картофеля. Часть картофеля разложили в 7 пакетов по 4 кг. в каждый. Сколько кг картофеля осталось в мешке?
Ответить
Английский язык
Как будет на английском языке - В нашей семье популярен настольный теннис
Ответить
Українська мова
Фонетичний розбір слова-лунає
Ответить