СРОЧНО!!! установите соответствие между словом Знаменатель и его значением даю 25 баллов заранее спасибо
Математика
СРОЧНО!!! установите соответствие между словом Знаменатель и его значением даю 25 баллов заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Показывает, на сколько частей разделена еденица
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