Средний доход от использования 1 раба, занятого в ремесле, достигал 1-2 оболов в ден??, в то время как содержание семьи свободного гражданина в год, например, в Афинах в. до н. э. стоиль 180 драхм. Сколько рабов нужно было имет...

Гость: Гость:

Плата архитекторам: 2—4 драхмы в день Путевые издержки послов : 2—3 драхмы в день Плата квалифицированному строителю: 1—2 драхмы в день Плата учителям : более 1 драхмы в день Плата всаднику: 1 драхма в день, включая содержание коня Плата рядового гоплита: 5—6 оболов в день (6 оболов = 1 драхме) Плата матросам: 3—4 обола в день Плата рабам на строительстве: 2—3 обола в день Книга: 100 мин за 3 книги Пифагора (Диоген Лаэртский) (1 мина=100 драхм) Хороший дом в Афинах: 30 мин (стоимость дома отца Демосфена) Красивая танцовщица-наложница: 20—30 мин Образованный раб: до 5 мин Раб-ремесленник: 3—4 мины Лошадь: 3—12 мин Простой раб: 2 мины в среднем (200 драхм) Хороший плащ: 10—20 драхм Сандалии: 6—8 драхм Теленок: 5 драхм Овца: 2 драхмы Посещение борделя: 2—6 оболов, плата за вход и подарок жрице любви Театр: 2 обола за место 1 кг пшеницы: меньше 1 обола 1 л вина: 1/2 обола за дешевое фракийское