Срочно! (1–x+x^2)(6+x–x^2)=10
Алгебра
Срочно! (1–x+x^2)(6+x–x^2)=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(1–x+x^2)(6+x–x^2)=10 (x²-x+1)(x²-x-6)=-10 x²-x-6=a⇒x²-x+1=a+7 a(a+7)+10=0 a²+7a+10=0 a1+a2=-7 U a1*a2=10 a1=-5⇒x²-x-6=-5 x²-x-1=0 D=1+4=5 x1=(1-√5)/2 U x2=(1+√5)/2 a2=-2⇒x²-x-6=-2 x²-x-4=0 D=1+16=17 x1=(1-√17)/2 U x2=(1+√17)/2
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