Срочно!!!!!!!!! 12!!!!!
История
Срочно!!!!!!!!! 12!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Первое а второе в третье б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помидоров собрали на 456кг меньше чем огурцов сколько кг огурцов собрали если их масса в 4 раза больше чем помидоров
Химия
Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: С2H6 → C2H4 → C2H2 → уксусный альдегид → CH3COOH
Биология
Какая фаза мейоза изображена на рисунке? А)профаза мейоза 1 Б)метафаза мейоза 1 ??)метафаза мейоза 2 Г)профаза мейоза 2