СРОЧНО!!! 20 баллов Закончи фразу :Согласно народной примете, в день зимнего солнцестояния медведь в берлоге переворачивается...?

Русский язык
СРОЧНО!!! 20 баллов Закончи фразу :Согласно народной примете, в день зимнего солнцестояния медведь в берлоге переворачивается...?
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Автор: Гость
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Гость:
С боку на бок то на лево то на право
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