СРОЧНО!!! 20 баллов Закончи фразу :Согласно народной примете, в день зимнего солнцестояния медведь в берлоге переворачивается...?
Русский язык
СРОЧНО!!! 20 баллов Закончи фразу :Согласно народной примете, в день зимнего солнцестояния медведь в берлоге переворачивается...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С боку на бок то на лево то на право
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
В ячейку C4 введена формула =A$6+$D8 Какая формула появится в ячейке E1 при копировании туда этой формулы?
Литература