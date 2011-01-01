СРОЧНО!!!! Дайте анализ стихотворения Тютчева "Безумие" по плану: 1) Что вы знаете о авторе, времени создания этого стиха. 2) Тема, основная мысль. идея стиха. 3) Выделить микротемы, составить план. 4) Укажите вид связи. ...
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СРОЧНО!!!! Дайте анализ стихотворения Тютчева "Безумие" по плану: 1) Что вы знаете о авторе, времени создания этого стиха. 2) Тема, основная мысль. идея стиха. 3) Выделить микротемы, составить план. 4) Укажите вид связи. 5) Тип речи, стиль, жанр. 6) В чём особенность композиций.
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