Срочно! К 27 кг сплава свинца и олова, содержащего 40% свинца, добавили некоторое кол??чество свинца. В результате содержание олова в сплаве понизилось на 6%. Сколько кг свинца было добавлено в сплав?

Математика

Срочно! К 27 кг сплава свинца и олова, содержащего 40% свинца, добавили некоторое кол??чество свинца. В результате содержание олова в сплаве понизилось на 6%. Сколько кг свинца было добавлено в сплав?

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