Срочно! К 27 кг сплава свинца и олова, содержащего 40% свинца, добавили некоторое кол??чество свинца. В результате содержание олова в сплаве понизилось на 6%. Сколько кг свинца было добавлено в сплав?
Математика
Срочно! К 27 кг сплава свинца и олова, содержащего 40% свинца, добавили некоторое кол??чество свинца. В результате содержание олова в сплаве понизилось на 6%. Сколько кг свинца было добавлено в сплав?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27*0,4=10,8кг свинца в первом сплаве 27-10,8=16,2 кг олова в нём 100-40=60% олова в нём 60-6=54% олова в полученном сплаве 16,2*100:54=30 кг полученного сплава 30-27=3 кг свинца добавили
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