Стороны прямоугольника пронумерованы 1 сторона равна 4 сантиметра а Каждое следующее равно 2 сантиметра длиннее предыдущей Вычисли периметр прямоугольника
Математика
Стороны прямоугольника пронумерованы 1 сторона равна 4 сантиметра а Каждое следующее равно 2 сантиметра длиннее предыдущей Вычисли периметр прямоугольника
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Гость:
Дабавь хотя бо фото или по больше даных
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