СРОЧНО log 2х/х-2 по основанию 3 меньше нуля. решите плиз
Алгебра
СРОЧНО log 2х/х-2 по основанию 3 меньше нуля. решите плиз
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