Срочно надо придумать ребус по русскому языку 2 класс
Русский язык
Срочно надо придумать ребус по русскому языку 2 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ребус можно любой и не обязательно трудный и большой, то могу подсказать "вОва" Пы.Сы. большая О внутри которой ВА
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
4. Вставьте пропущенные в тексте слова. Умственный и физический ____________ — две взаимосвязанные стороны человеческой _________________. В отличи...
Математика
Из перечисленых сумм выбери и подчеркни те значения которых делятся на 6 без остатка 6+1 12+4 36+0 30+42 19+5 6+6 12+6 36+12 3+3 52+2
Қазақ тiлi