Срочно надо придумать ребус по русскому языку 2 класс

Русский язык
Срочно надо придумать ребус по русскому языку 2 класс
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ребус можно любой и не обязательно трудный и большой, то могу подсказать "вОва" Пы.Сы. большая О внутри которой ВА
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