Срочно надо составить рассказ о кросате воды

Окружающий мир
Срочно надо составить рассказ о кросате воды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю смотреть на воду. Когда в ней отражается солнце, она переливается всеми цветами радуги. А водопады спадающие свысока, просто завораживающая картина. Снежинки тоже произведение искусства состоящее из воды. Вот такая вот она — вода!!!вода сырая бывает холодной и наоборот. Вода бывает в разный состояниях например:газообразной,твёрдой,жидкой,газообразной. Вода принимает формы любых сосудов.Вода красива когда идёт дождь, когда светит солнце и вода блестит как кристалл как будто блестит чешуя рыбы. Я люблю смотреть на воду. Она так меня успакаевает.  Мне сразу хочется расслабиться. 
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