Срочно надо составить рассказ о кросате воды

Гость: Гость:

Я очень люблю смотреть на воду. Когда в ней отражается солнце, она переливается всеми цветами радуги. А водопады спадающие свысока, просто завораживающая картина. Снежинки тоже произведение искусства состоящее из воды. Вот такая вот она — вода!!!вода сырая бывает холодной и наоборот. Вода бывает в разный состояниях например:газообразной,твёрдой,жидкой,газообразной. Вода принимает формы любых сосудов.Вода красива когда идёт дождь, когда светит солнце и вода блестит как кристалл как будто блестит чешуя рыбы. Я люблю смотреть на воду. Она так меня успакаевает. Мне сразу хочется расслабиться.