Срочно надо!!!! стихотворения про подводников

Литература
Срочно надо!!!! стихотворения про подводников
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С днем подводных моряков Поздравляем мы дружков, Под водой и над водой Мы за вас всегда — горой! Пусть дождутся вас невесты, Чтобы свадебный оркестр Вам играл до самой зорьки, Чтоб кричали гости: «Горько!» Чтоб здоровья было много, Командир не очень строгий! Вам наш маленький стишок, И подводный — поздравок!
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