Прочитай задачу и запиши ее решение. миша купил три ручки по 9 р. каждая. сколько де??ег он отдал в кассу,если получил сдачу 23р?
Математика
Прочитай задачу и запиши ее решение. миша купил три ручки по 9 р. каждая. сколько де??ег он отдал в кассу,если получил сдачу 23р?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3*9=27р 27+23=50 р было 50р
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