Прочитай задачу и запиши ее решение. миша купил три ручки по 9 р. каждая. сколько де??ег он отдал в кассу,если получил сдачу 23р?

Математика

Прочитай задачу и запиши ее решение. миша купил три ручки по 9 р. каждая. сколько де??ег он отдал в кассу,если получил сдачу 23р?

Автор: Гость