Помогите решить уравнение 2(х-2)+3=0.4(х+8) пожалуйста
Математика
Помогите решить уравнение 2(х-2)+3=0.4(х+8) пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(х-2)+3=0,4(х+8) 2х-4+3=0,4х+3,2 2х-0,4х=3,2+4-3 2,4х=4,2 х=4,2:2,4 х=1,75
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