Правильное Утверждение: А Иллюзии восприятия не существует. Б На формирование характера влияет воспитания. В Внутреннее ухо является местом расположения коваделка.- Г Вестибулярный аппарат отвечает за ориентацию тела в прос...

Гость: Гость:

Иллюзии восприятия – это искаженные восприятия реальных объектов. Они могут происходить в разных модальностях, но наибольшее их число наблюдается в области зрения. Зрительные иллюзии (обман зрения) чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Известен ряд иллюзий, обусловленных несовершенством органа чувств. Чаще всего выделяют следующие виды иллюзий.1. Связанные, так или иначе, с особенностями строения глаза. Из житейского опыта мы знаем, что светлые предметы кажутся больше в сравнении с равными им темными (черными) предметами. Эта иллюзия – результат эффекта иррадиации возбуждения в сетчатке глаза.2. Обусловленные контрастом. Воспринимаемая величина фигур оказывается зависимой от окружения, в котором они даны. Кружки одинакового размера кажутся разными в зависимости от окружения: кружок кажется большим среди маленьких и меньшим среди больших. Каждый из нас был в подобной ситуации, когда среди маленьких детей мы казались себе великанами, а попав в группу людей значительно выше себя по росту, испытывали чувство, что мы уменьшились в росте.3. Переоценка вертикальных линий по сравнению с горизонтальными линиями при их действительном равенстве. Всякое заполненное отдельными объектами расстояние кажется больше незаполненного. Причем расстояние, заполненное поперечными линиями, удаляется больше, чем расстояние, заполненное продольными.4. Связанные с перенесением свойств целой фигуры на отдельные части, которые ведут к ошибочным зрительным образам. Это самый большой класс иллюзий.5 Обусловленные отношениями «фигуры» и «фона». Рассматривая рисунок, мы видим то одну фигуру, то другую. Это могут быть лестницы, идущие вверх или вниз, два профиля, сменяющиеся на рисунок вазы и др.6. Портретные. Многим приходилось видеть «загадочные» портреты, которые всегда смотрят на нас, следят за нами, обращая глаза туда, куда мы переходим. Это объясняется тем, что зрачки глаз на портрете помещены в середине разреза глаз. Отходя, мы видим все лицо в том же положении и нам кажется, что портрет повернул голову и следит за нами.Однако подавляющее большинство иллюзий возникает не из-за несовершенства органа чувств, а из-за ложного суждения о воспринимаемом объекте, поэтому можно сказать, что обман возникает при осмысливании образа. Такие иллюзии исчезают при изменении условий наблюдения, выполнении сравнительных измерений, исключении некоторых факторов, мешающих правильному восприятию. Есть иллюзии, возникающие из-за особых условий наблюдения (например, наблюдение одним глазом или при неподвижных осях глаз). Они также исчезают при устранении необычных условий наблюдения.