Названия этих двух стран отличаются на одну букву что это за страны

География
Названия этих двух стран отличаются на одну букву что это за страны
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Автор: Гость
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Гость:
Может быть ираН и ираК??
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