Вычеслите периметр квадрата, сторона которого равна: А)1/4метра Б)1/4дм. В)7/32метра Г)15/64дм.

Математика
Вычеслите периметр квадрата, сторона которого равна: А)1/4метра Б)1/4дм. В)7/32метра Г)15/64дм.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1 метр б) 1 дм в) 7/8 метра г) 15/16 дм
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