в треугольнике авс угол с равен 90 градусов. ab= 5 cosa= 4/5. найти bc
Геометрия
в треугольнике авс угол с равен 90 градусов. ab= 5 cosa= 4/5. найти bc
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СоsA=, откуда СА=4. По теореме Пифагора: АВ²=ВС²+СА² 25=ВС²=16 ВС=3 Ответ: 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Решите задачу, отец даёт денег детям. старшему -половину и 1 руб., среднему- половин?? остатка и ещё 1 руб.,младшему- половину остатка и последние ...
Русский язык
Помогите пожалуйста составить по данным картинкам рассказ с элементами описания. В предложениях используйте наречия. В рассказе раскройте эти вопро...