Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Некоторые люди полагают, что представления о добре и зле изменяются в зависимости от исторических условий и бывшее некогда добром может стать злом, и наоборот. Согласны ли вы с этим утверждени...
Обществознание
Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Некоторые люди полагают, что представления о добре и зле изменяются в зависимости от исторических условий и бывшее некогда добром может стать злом, и наоборот. Согласны ли вы с этим утверждением? Проиллюстрируйте свой ответ конкретными примерами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да, я согласна с этим утверждением, например если ты хорошо относишься к окружающим, то и они будут хорошо относится к тебе
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