Разгадайте шараду: Первая буква есть в слове СУРОК , но нет этой буквы в слове УРОК, а дальше подумай, и краткое слово возьми у смышлёных ребят и толковых, две буквы у МАМЫ возьми без смущенья и вцелом получишь итог от сложенья.

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Разгадайте шараду: Первая буква есть в слове СУРОК , но нет этой буквы в слове УРОК, а дальше подумай, и краткое слово возьми у смышлёных ребят и толковых, две буквы у МАМЫ возьми без смущенья и вцелом получишь итог от сложенья.

Автор: Гость