Охарактеризуйте внутренние проблемы развития советского общества в первые послевоенные годы. Какие из этих проблем существовали и до войны?
История
Охарактеризуйте внутренние проблемы развития советского общества в первые послевоенные годы. Какие из этих проблем существовали и до войны?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Развитие крупной промышленности,бесплатный наёмный труд,отток учёных за рубеж ,изоляция и т д до войны существовало развитие крупной промышленности то есть была нехватка предметов быта
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