Каким бы был Пушкин в 21-ом веке небольшой рассказ
Литература
Каким бы был Пушкин в 21-ом веке небольшой рассказ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из немец" Ратши. Лишь представитель шестого поколения после Ратши, Григорий Александрович, носил прозвание Пушки, откуда пошла и фамилия Пушкиных. Дальнейшая история этого рода не блистала крупными именами, хотя имя Пушкиных нередко попадается в разных актах: Пушкины были служилыми дворянами, исполняли иногда ответственные поручения и обязанности, но никогда не возвышались
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