Каким бы был Пушкин в 21-ом веке небольшой рассказ

Литература
Каким бы был Пушкин в 21-ом веке небольшой рассказ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Роду, происходившему, по сказанию родословных, от выходца "из немец" Ратши. Лишь представитель шестого поколения после Ратши, Григорий Александрович, носил прозвание Пушки, откуда пошла и фамилия Пушкиных. Дальнейшая история этого рода не блистала крупными именами, хотя имя Пушкиных нередко попадается в разных актах: Пушкины были служилыми дворянами, исполняли иногда ответственные поручения и обязанности, но никогда не возвышались
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай текст.выпиши определения.укажи какой частью речи они выражены. У лесной земляники сладкая и сочная мякоть.Вкусной ягодкой любят лакомить...
Ответить
Математика
Оля истратила треть имевшейся у нее суммы денег,а потом 100 рублей В ИТОГЕ ОНА ИСТРАТИЛАполовину суммы,сколько денег было у оли первоначально
Ответить
Русский язык
Разгадайте шараду: Первая буква есть в слове СУРОК , но нет этой буквы в слове УРОК, а дальше подумай, и краткое слово возьми у смышлёных ребят и т...
Ответить
История
Охарактеризуйте внутренние проблемы развития советского общества в первые послевоенные годы. Какие из этих проблем существовали и до войны?
Ответить
Английский язык
Alec Medlock lives in California, the USA. He is ten. He loves to read, play sports, play gameswith his friends, and ride his bicycle. And he loves...
Ответить