Оля истратила треть имевшейся у нее суммы денег,а потом 100 рублей В ИТОГЕ ОНА ИСТРАТИЛАполовину суммы,сколько денег было у оли первоначально

Математика

Оля истратила треть имевшейся у нее суммы денег,а потом 100 рублей В ИТОГЕ ОНА ИСТРАТИЛАполовину суммы,сколько денег было у оли первоначально

Автор: Гость