Оля истратила треть имевшейся у нее суммы денег,а потом 100 рублей В ИТОГЕ ОНА ИСТРАТИЛАполовину суммы,сколько денег было у оли первоначально
Математика
Оля истратила треть имевшейся у нее суммы денег,а потом 100 рублей В ИТОГЕ ОНА ИСТРАТИЛАполовину суммы,сколько денег было у оли первоначально
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
600 Потому что треть,то есть 200 плюс 100 ровняется 300,то есть половина от 600
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