Прочитай текст.выпиши определения.укажи какой частью речи они выражены. У лесной земляники сладкая и сочная мякоть.Вкусной ягодкой любят лакомиться не только дети,но и серая мышь,и неуклюжая улитка.Лесную землянику собирают и ...
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Прочитай текст.выпиши определения.укажи какой частью речи они выражены. У лесной земляники сладкая и сочная мякоть.Вкусной ягодкой любят лакомиться не только дети,но и серая мышь,и неуклюжая улитка.Лесную землянику собирают и как лекарство.Лесная земляника размножается усами.Усы пускают корни в плодородную землю и дают начало новой землянике.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лесной,сладкая.сочная,вкусной,серая,неуклюжая,лесную.,лесная,плодородную,новой-имя прилагательное,
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