Решите задачу, отец даёт денег детям. старшему -половину и 1 руб., среднему- половин?? остатка и ещё 1 руб.,младшему- половину остатка и последние 3 руб. Сколько было всего денег. Только не уравнение пж

Математика

Решите задачу, отец даёт денег детям. старшему -половину и 1 руб., среднему- половин?? остатка и ещё 1 руб.,младшему- половину остатка и последние 3 руб. Сколько было всего денег. Только не уравнение пж

Автор: Гость