Решите задачу, отец даёт денег детям. старшему -половину и 1 руб., среднему- половин?? остатка и ещё 1 руб.,младшему- половину остатка и последние 3 руб. Сколько было всего денег. Только не уравнение пж
Математика
Решите задачу, отец даёт денег детям. старшему -половину и 1 руб., среднему- половин?? остатка и ещё 1 руб.,младшему- половину остатка и последние 3 руб. Сколько было всего денег. Только не уравнение пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3+3 = 6 руб. - до младшего 6+1 = 7 руб. - половина для среднего 7+7 = 14 руб. - до среднего 14+1 = 15 руб. - половина для среднего 15+15 = 30 руб. (было у отца)
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