Помогите пожалуйста составить по данным картинкам рассказ с элементами описания. В предложениях используйте наречия. В рассказе раскройте эти вопросы: 1. В этот день какая была погода? 2. Как бабушка переходила дорогу? 3. Ч...
Русский язык
Помогите пожалуйста составить по данным картинкам рассказ с элементами описания. В предложениях используйте наречия. В рассказе раскройте эти вопросы: 1. В этот день какая была погода? 2. Как бабушка переходила дорогу? 3. Что потеряла эта бабушка? 4. Кто нашёл бабушкин кошелёк? 5. Что было дальше? 6. Почему полиция наказала мальчика? 7. В будущем мальчик как будет помогать бабушке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был прекрасный день. Была очень теплая и весенняя погода! И я решил пойти прогулятбся по своему городу. Когда я шёл я видел что незнакомая мне бабушка переходила дорогу. Она шла очень медленно. Когда она шла у неё выпал кошелёк, я увидел что он упал а она не заметила. Я решил помочь ей, и я на красный свет светофора побежал догонять бабушку и отдавать ей кошелёк! А мимо пешеходного переходного шёл полицейский! Он увидел что мальчик перебежал на красный свет. Полиция меня наказала! Но одноверемнно и похвалили меня, что я решил отдать бабушке кошелёк. Я пообещал что в бальнейшем буду помогать старикам на улице. Перейти через дорогу, сходить в магазин, выбросить мустор и т.д.
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