Напишите пожалуйста научно-познавательный текст про коалу
Литература
Напишите пожалуйста научно-познавательный текст про коалу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коалы – эндемики Австралии, оригинальные представители одноименного семейства Коаловых. Животные живут на эвкалиптовых деревьях. Они только травоядные и настоящие сумчатые! Относятся к отряду двурезцовых сумчатых. Естественный ареал – материк Австралия. Причем только ее южная и восточная часть. Раньше животные жили на западе и севере, но это было до прихода европейцев на материк. Плюс – коалами заселили искусственно территорию острова Кенгуру.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу, отец даёт денег детям. старшему -половину и 1 руб., среднему- половин?? остатка и ещё 1 руб.,младшему- половину остатка и последние ...
Русский язык
Помогите пожалуйста составить по данным картинкам рассказ с элементами описания. В предложениях используйте наречия. В рассказе раскройте эти вопро...
Обществознание
Помогите пожалуйста!!! Срочно!!! Некоторые люди полагают, что представления о добре и зле изменяются в зависимости от исторических условий и бывш...