Напишите пожалуйста научно-познавательный текст про коалу

Литература
Напишите пожалуйста научно-познавательный текст про коалу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коалы – эндемики Австралии, оригинальные представители одноименного семейства Коаловых. Животные живут на эвкалиптовых деревьях. Они только травоядные и настоящие сумчатые! Относятся к отряду двурезцовых сумчатых. Естественный ареал – материк Австралия. Причем только ее южная и восточная часть. Раньше животные жили на западе и севере, но это было до прихода европейцев на материк. Плюс – коалами заселили искусственно территорию острова Кенгуру.
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