План произведения Толстого Хаджи Мурат

Гость: Гость:

. Генерал, главнокомандующий русских войск на Кавказе. 7. Горное селение. 8. Первое название повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат». 9. Фамилия солдата, погибшего от шальной пули в повести «Хаджи-Мурат». 10. Форма правления, где глава государства является одновременно религиозной главой.