План произведения Толстого Хаджи Мурат
Литература
План произведения Толстого Хаджи Мурат
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
. Генерал, главнокомандующий русских войск на Кавказе. 7. Горное селение. 8. Первое название повести Л.Н.Толстого «Хаджи-Мурат». 9. Фамилия солдата, погибшего от шальной пули в повести «Хаджи-Мурат». 10. Форма правления, где глава государства является одновременно религиозной главой.
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