Вот идут четыре шляпы По дорог... в Тяпы Ляпы Шляпу старую с пером Звали дедушк... Петром Шляпу с ленточк... синей Звали бабушк... Аксинь... Шляпу с красной ленточк... Звали внучк... Леночк... Ну, а шляпу с козырком Зв...

Русский язык

Вот идут четыре шляпы По дорог... в Тяпы Ляпы Шляпу старую с пером Звали дедушк... Петром Шляпу с ленточк... синей Звали бабушк... Аксинь... Шляпу с красной ленточк... Звали внучк... Леночк... Ну, а шляпу с козырком Звали внук... Игорьком.

Автор: Гость