Вот идут четыре шляпы По дорог... в Тяпы Ляпы Шляпу старую с пером Звали дедушк... Петром Шляпу с ленточк... синей Звали бабушк... Аксинь... Шляпу с красной ленточк... Звали внучк... Леночк... Ну, а шляпу с козырком Зв...

Русский язык
Вот идут четыре шляпы По дорог... в Тяпы Ляпы Шляпу старую с пером Звали дедушк... Петром Шляпу с ленточк... синей Звали бабушк... Аксинь... Шляпу с красной ленточк... Звали внучк... Леночк... Ну, а шляпу с козырком Звали внук... Игорьком.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дороге Дедушку Ленточкой Бабушку Аксинья Ленточкой Внучку Леночкой Внука
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