Выпишите только ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. в древнем Египте например новый год праздновали в начале лета во время разлива нила
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Выпишите только ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. в древнем Египте например новый год праздновали в начале лета во время разлива нила
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Обстоятельства: в Египте, в начале лета, во время разлива Нила
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