Сторона равностороннего треугольник 20 корней из з. Вычисли площадь треугольника

Геометрия
Сторона равностороннего треугольник 20 корней из з. Вычисли площадь треугольника
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Гость:
40 .2на3угла............
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