Для этилена НЕВОЗМОЖНА реакция: 1. Присоединения; 2. Полимеризации; 3. Изомеризации; 4. Окисления.
Химия
Для этилена НЕВОЗМОЖНА реакция: 1. Присоединения; 2. Полимеризации; 3. Изомеризации; 4. Окисления.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Этилен СН₂=СН₂ Не во что ему изомеризироваться! Ответ: №3
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